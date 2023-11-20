У Курській області знищено радіотехнічну позицію окупантів – відео ГУР

В Росії було уражено радіолокаційні станції окупантів.

У Курській області РФ, поблизу населеного пункту Дмітрієв, 18 листопада було виявлено та ушкоджено радіотехнічну позицію ворога.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

За даними розвідки, ураження зазнали дві дороговартісні російські радіолокаційні станції ― РЛС 55Ж6 "Небо" та, ймовірно "Гамма-С1Е".

"Загальні втрати противника уточнюються", - додали у розвідці.

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