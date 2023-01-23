У Курській та Бєлгородській областях РФ пролунали вибухи: місцеві пишуть про проблеми з електрикою

У Курській та Бєлгородській областях Росії у понеділок, 23 січня, пролунали вибухи. Місцеві бідкаються на проблеми з електропостачанням.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

У Курській області нібито через обстріл пошкоджені електричні лінії. Через це частина населених пунктів залишилась без електрики. Місцева влада вже традиційно звинуватила в обстрілах Україну.

Також 23 січня місцеві повідомляють про "бавовну" у Бєлгородській області. Адміністратори телеграм-каналів вже встигли заспокоїти росіян, що ніяких влучань не було.

Зазначимо, що часто російські ракети чи снаряди, які запускає окупаційна армія по Україні, просто не долітають та падають на території РФ. Держава-агресор ж одразу починає звинувачувати ЗСУ у вигаданих "обстрілах".

Нагадаємо, 14 січня мешканці Курської та Бєлгородської областей Росії повідомили про гучні звуки вибухів.

Раніше жителька Бєлгородської області звернулась до російського диктатора Путіна через "постійні обстріли" міста Шебекіно та Валуйського району. Росіянка не розуміє, "за що їх так, адже вони - це Росія, а не якийсь там Донбас".

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