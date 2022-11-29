У квартирах 10-12 градусів: 18 тисяч мешканців Ладижина залишаються без опалення

Надзвичайна ситуація у містечку Ладижин на Вінниччині, де без опалення залишилося 18 тисяч мешканців, йдеться в ТСН.

Після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС виникла аварія на тепломережах, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Єдина можливість обігріти квартири містян - електроприлади, але вони не працюють під час масових знеструмлень.

У місті оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Мерзнуть тут нині 18 тис людей, це переважно мешканці багатоповерхівок. У квартирах, кажуть люди, температура десять - дванадцять градусів. Світло вимикають, як по всій країні, тому нагріти житло електроприладами просто не встигають.

Тепло у батареях повністю зникло у Ладижині після останнього обстрілу рашистами. 23 листопада кілька ракет влучили у Ладижинську ТЕЦ і вона зупинилася, кажуть у мерії. Положення критичне, тому військова адміністрація оголосила надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Сьогодні у Ладижині розгортають оперативний штаб. Одне з рішень, яке розглядають - розконсервувати стару газову котельню, яка незалежна від станції.

“Зараз проєктанти розраховують потужність, я не готовий сказати чи вона повністю забезпечить теплом місто, але якусь певну частину, або є думка що подавати тепло не високої температури”, - зазначає заступник міського голови Ладжина Павло Анущенко.

Проте для відновлення котельні потрібен час і щонайменше 50 млн грн, кажуть посадовці. Гроші сьогодні хочуть виділити на сесії міської ради. У місті ж вже розгорнули “пункти незламності”, які розташовані у школах та лікарнях - там кажуть є гарячі напої і можливість зарядити гаджети.

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