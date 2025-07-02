Повітряна тривога в Києві

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Столиці загрожує атака БпЛА. Окрім Києва, оголошено тривогу і в деяких областях України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил України.

«БпЛА в напрямку Києва, зі східного напрямку», — коротко повідомили про ситуацію Повітряні Сили ЗС України.

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Станом на 23:03 2 липня жителі повідомили про звуки вибухів в Києві.

У КМДА прокоментували ситуацію, повідомивши про роботу ППО і закликали терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

«Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою», — написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Тим часом на Запоріжжі, за повідомленням Повітряних Сил ЗС України, зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією.

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Окрім Київської, «почервоніли» Сумська, Чернігівська, Харківська, Запорізька, Донецька області.

Напередодні Києву загрожувала балістика з Курської області.

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