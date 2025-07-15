У Києві Келлогу показали сценарій війни до 2036 року: Буданов зробив жорстку заяву

Кирило Буданов. / © скриншот з відео

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У Києві відбувся брифінг за участі керівництва сектору безпеки й оборони України для делегації США на чолі зі спеціальним представником президента з питань України Кітом Келлогом.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

У заході взяли участь міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, керівники розвідки Кирило Буданов і Вадим Скібіцький, а також представники розвідувального співтовариства.

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Росія готується до війни з НАТО — дані розвідки

Українська сторона представила актуальні оцінки оперативної ситуації, плани Кремля до 2036 року та аналітику щодо підготовки Росії до великої війни не лише проти України, а й проти країн НАТО.

“Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною — вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал”, — наголосив Буданов.

Сила — єдина мова, яку розуміє Росія

Буданов подякував уряду і народу США за послідовну політичну, економічну та військову підтримку України. Він також підкреслив, що Кремль визнає лише мову сили.

“Росія визнає лише силу — саме через неї ми досягнемо стійкого миру”, — заявив начальник ГУР.

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Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, до Києва прибув спецпредставник США Кіт Келлог.

Як раніше повідомляв Зеленський, цього тижня відбудуться переговори щодо продовження підтримки України. Він також доручив головкому Сирському й начальнику Генштабу Гнатову надати Келлогу інформацію про російські сили та українські перспективи.