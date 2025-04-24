ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
3684
Час на прочитання
1 хв

У Києві пролунали вибухи: ворог атакує столицю дронами та ракетами

Перебувайте в укриття через атаку ворога на Київ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч на 24 квітня 2025 року у Києві прогриміли вибухи.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про атаку на українську столицю ворожих дронів та ракет.

“У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!”, — заявив мер Києва Віталій Кличко.

“Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння. Зберігайте спокій”, — додали у Київській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, що раніше росіяни підняли у небо кілька Ту-95МС: названо час підльоту можливих ракет.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie