У Києві пролунали вибухи: ворог атакує столицю дронами та ракетами

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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У ніч на 24 квітня 2025 року у Києві прогриміли вибухи.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про атаку на українську столицю ворожих дронів та ракет.

“У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!”, — заявив мер Києва Віталій Кличко.

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“Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння. Зберігайте спокій”, — додали у Київській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, що раніше росіяни підняли у небо кілька Ту-95МС: названо час підльоту можливих ракет.