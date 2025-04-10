У Києві та інших областях лунає повітряна тривога: що загрожує

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Ввечері 10 квітня у Києві та інших областях України лунає повітряна тривога через загрозу.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

«Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги», — закликали в КМВА.

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Також стало відомо про нові групи ворожих БпЛА, які загрожують Херсонщині і Дніпропетровщині. Безпілотники заходять з тимчасово окупваної території України.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Раніше росіяни вдарили ракетою по Дніпру. У місті гасять пожежу на місці ворожого удару.

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