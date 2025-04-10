- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 190
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та інших областях лунає повітряна тривога: що загрожує
Нові групи ворожих БпЛА також загрожують Херсонщині і Дніпропетровщині. Безпілотники заходять з тимчасово окупваної території України.
Ввечері 10 квітня у Києві та інших областях України лунає повітряна тривога через загрозу.
Про це йдеться у повідомленні КМВА.
«Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги», — закликали в КМВА.
Також стало відомо про нові групи ворожих БпЛА, які загрожують Херсонщині і Дніпропетровщині. Безпілотники заходять з тимчасово окупваної території України.
Про це повідомили Повітряні сили України.
Раніше росіяни вдарили ракетою по Дніпру. У місті гасять пожежу на місці ворожого удару.
Читайте також