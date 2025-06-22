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У ніч проти 23 червня в Києві та областях оголосили повітряну тривогу. Столиці та інши регіонам України загрожують ворожі БпЛА.

Про це стало відомо від КМВА.

«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — повідомили в КМВА.

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Також, як стало відомо від мера столиці Віталія Кличка, на Оболоні працюють сили ППО.

Кличко закликав жителів Києва перебувати в укриттях.

Яким областям загрожують «Шахеди»

Окрім Києва ворожі «Шахеди» летять у наступних напрямках, повідомили Повітряні сили ЗС України:

на Сумщині курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Полтавщину, Харківщину та Чернігівщину;

зі сходу Київщини курсом на південно-західний напрямок;

з Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок;

на Черкащині курсом на південно-західний напрямок;

на заході Дніпропетровщини курсом на північ на Полтавщину та Кіровоградщину;

на Харківщині курсом на південно-західний напрямок;

на півдні Миколаївщини та Херсонщини курсом на північно-західний напрямок;

на півночі Кіровоградщини курсом на Миколаївщину;

на півночі Одещини курсом на Вінниччину.

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