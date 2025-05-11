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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!”, — зазначили у повідомленні ПС ЗСУ.

Станом на 13:58 “почервоніли” такі області:

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

  • Черкаська

  • Полтавська

Нагадаємо, 7 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Сирени також лунають у низці інших областей.

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