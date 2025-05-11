- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Слід перебувати в укриттях.
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!”, — зазначили у повідомленні ПС ЗСУ.
Станом на 13:58 “почервоніли” такі області:
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Кіровоградська
Черкаська
Полтавська
Нагадаємо, 7 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Сирени також лунають у низці інших областей.