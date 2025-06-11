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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Через ризик балістичного обстрілу українців закликають перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу”, — зазначили у ПС ЗСУ.

Станом на 14:27 “почервоніли” такі області:

  • Київська

  • Черкаська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

Доповнюється…

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