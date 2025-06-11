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- Війна
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Через ризик балістичного обстрілу українців закликають перебувати в укриттях.
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу”, — зазначили у ПС ЗСУ.
Станом на 14:27 “почервоніли” такі області:
Київська
Черкаська
Чернігівська
Сумська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Кіровоградська
Доповнюється…