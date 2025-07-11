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- Війна
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка є загроза
Нові групи «Шахедів» рухаються на Південь України, один — на Київ.
У Києві та в інших областях оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу «Шахед».
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Наразі станом на 11 липня 20:15 карта повітряних тривог виглядає так:
Зафіксовано рух нових груп ворожих ударних безпілотників:
На півночі Сумщини та Чернігівщини — прямують на південь.
На Полтавщині — рухаються на південь, одна група перелітає на Черкащину.
Особлива увага Києву! Ворожий БпЛА прямує у напрямку столиці.
Нагадаємо, Росія може налагодити запуск до 1000 дронів-камікадзе «Шахед» за одну ніч — така стратегія спрямована на виснаження української протиповітряної оборони.