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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
649
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка є загроза

Нові групи «Шахедів» рухаються на Південь України, один — на Київ.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу:

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: / © ТСН

У Києві та в інших областях оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу «Шахед».

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Наразі станом на 11 липня 20:15 карта повітряних тривог виглядає так:

Карта повітряної тривоги / © alerts.in.ua

Карта повітряної тривоги / © alerts.in.ua

Зафіксовано рух нових груп ворожих ударних безпілотників:

  • На півночі Сумщини та Чернігівщини — прямують на південь.

  • На Полтавщині — рухаються на південь, одна група перелітає на Черкащину.

  • Особлива увага Києву! Ворожий БпЛА прямує у напрямку столиці.

Нагадаємо, Росія може налагодити запуск до 1000 дронів-камікадзе «Шахед» за одну ніч — така стратегія спрямована на виснаження української протиповітряної оборони.

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