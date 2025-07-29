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- Війна
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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
В низці областей України оголосили повітряну тривогу. Що відомо?
Ввечері 29 липня 2025 року в Києві та низці центральних і східних областей України оголошено повітряну тривогу. Причиною стало попередження про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили у КМВА.
Станом на 29 липня 18:50 карта повітряної тривоги виглядає так:
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли село Новоплатонівка у Харківській області. Через ворожу атаку загинули п’ятеро людей, ще троє осіб отримали поранення.