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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
577
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

В низці областей України оголосили повітряну тривогу. Що відомо?

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога

Ввечері 29 липня 2025 року в Києві та низці центральних і східних областей України оголошено повітряну тривогу. Причиною стало попередження про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили у КМВА.

Станом на 29 липня 18:50 карта повітряної тривоги виглядає так:

/ © alerts.in.ua

© alerts.in.ua

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли село Новоплатонівка у Харківській області. Через ворожу атаку загинули п’ятеро людей, ще троє осіб отримали поранення.

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