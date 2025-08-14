ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
564
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

У Києві є загроза балістики.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару зі східного напрямку.

Про це повідомляють у КМДА.

Наразі відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Станом на 20:10 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги. / © alerts.in.ua

Карта повітряної тривоги. / © alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні у Києві та низці областей вже лунала повітряна тривога через загрозу балістики.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie