У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару зі східного напрямку.

Про це повідомляють у КМДА.

Наразі відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Станом на 20:10 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги. / © alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні у Києві та низці областей вже лунала повітряна тривога через загрозу балістики.