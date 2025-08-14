- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 564
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
У Києві є загроза балістики.
У Києві та в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару зі східного напрямку.
Про це повідомляють у КМДА.
Наразі відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Станом на 20:10 карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, сьогодні у Києві та низці областей вже лунала повітряна тривога через загрозу балістики.