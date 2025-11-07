У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

Повітряна тривога / © tsn.ua

Увечері 7 листопада російські окупаційні війська здійснили масовану повітряну атаку із застосуванням ударних безпілотників та крилатих ракет «Калібр». Після фіксації зльоту винищувача МіГ-31К по всій Україні оголошено ракетну небезпеку.

Про це інформують Повітряні Сили Збройних Сил України.

Станом на пізній вечір було зафіксовано активний рух кількох груп ударних БПЛА та крилатих ракет:

Дрони фіксувалися на півдні та сході України, прямуючи на північ Запорізької області, на Павлоград (Дніпропетровщина), на південь Полтавщини.

Групи БПЛА також прямували з півдня Сумщини на Харківщину, з півдня Чернігівщини — на Прилуки, а також із Бєлгородської області (РФ) — на північ Харківщини.

Група БПЛА на заході Дніпропетровщини взяла курс на Кіровоградщину.

Крилаті ракети «Калібр» зафіксовані через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.

Група «Калібрів» з Миколаївщини рухалася на Кропивницький район Кіровоградщини, зокрема в районі Нового Бугу.

Через фіксацію руху повітряних цілей по країні оголошено повітряну тривогу. Близько 23:25 Повітряні Сили повідомили про загрозу ракетної небезпеки по всій території України через зліт російського винищувача МіГ-31К. Військові закликають громадян негайно прямувати до укриттів та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, ввечері 7 листопада російські війська здійснили чергову цинічну атаку ударними безпілотниками на критичну інфраструктуру Одеської області. Попри ефективну роботу сил протиповітряної оборони, зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні регіону.

Також ввечері 7 листопада у Харківській області внаслідок ворожого удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по селу Коротич постраждали четверо цивільних осіб. Усіх потерпілих госпіталізовано.

Раніше російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Графіки погодинних відключень світла 7 листопада застосовуються у більшості регіонів України.