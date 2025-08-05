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- Війна
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На Київщині та у низці областей повітряна тривога: яка небезпека
Через загрозу обстрілу балістичними ракетами слід перебувати в укриттях.
У Київській та низці інших областей 5 серпня лунає повітряна тривога. Є ризик удару балістикою.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Інформацію підтвердили й у Повітряних силах.
«Загроза застосування балістичного озброєння з Курська», — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Станом на 10:05" “почервоніли” такі області:
Київська
Чернігівська
Харківська
Полтавська
Черкаська
Мешканців регіонів, де є небезпека, закликають перебувати у безпечних місцях до відбою.
Станом на 10:19 оголошено відбій повітряної тривоги. Вона тривала 17 хвилин.
Нагадаємо, Київ і низку областей у понеділок, 4 серпня, охопила повітряна тривога. Була загроза застосування балістики з Курська. Йшлося про те, що:
Київщина (Бучанський р-н) — загроза ударних БпЛА;
БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей — курс північно-західний.