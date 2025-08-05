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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
322
Час на прочитання
1 хв

На Київщині та у низці областей повітряна тривога: яка небезпека

Через загрозу обстрілу балістичними ракетами слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Київській та низці інших областей 5 серпня лунає повітряна тривога. Є ризик удару балістикою.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Інформацію підтвердили й у Повітряних силах.

«Загроза застосування балістичного озброєння з Курська», — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Станом на 10:05" “почервоніли” такі області:

  • Київська

  • Чернігівська

  • Харківська

  • Полтавська

  • Черкаська

Мешканців регіонів, де є небезпека, закликають перебувати у безпечних місцях до відбою.

Станом на 10:19 оголошено відбій повітряної тривоги. Вона тривала 17 хвилин.

Нагадаємо, Київ і низку областей у понеділок, 4 серпня, охопила повітряна тривога. Була загроза застосування балістики з Курська. Йшлося про те, що:

  • Київщина (Бучанський р-н) — загроза ударних БпЛА;

  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей — курс північно-західний.

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