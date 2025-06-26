- Дата публікації
У Києві та областях оголошено тривогу — що загрожує
У Києві оголошена повітряна тривога! КМДА закликає перейти в укриття.
Пізно ввечері 26 червня у Києві та низці областей України лунає повітряна тривога. Існує загроза атаки БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
«Київ — ворожий БпЛА на околицях міста», — йдеться у повідомленні.
Влада столиці закликала жителів терміново перейти в укриття.
Також ворожі ударні БпЛА зафіксовано на Чернігівщині. Вони летять курсом на південний захід.
Де є загроза атаки БпЛА
Група БпЛА на Київщині — курсом на південь та південний захід.
Група БпЛА на Полтавщині — курсом на південь.
Ударні БпЛА на Харківщині — курсом на південь.
Ворожі безпілотники також на заході Кіровоградщини — курсом на Миколаївщину.
Ударні дронів на Миколаївщині — курсом на північ.
Нагадаємо. напередодні, 25 червня, низці областей України загрожувала ворожа балістика.
