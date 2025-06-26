ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
4722
Час на прочитання
1 хв

У Києві та областях оголошено тривогу — що загрожує

У Києві оголошена повітряна тривога! КМДА закликає перейти в укриття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві та областях оголошено тривогу — що загрожує

Повітряна тривога лунає 26 червня

Пізно ввечері 26 червня у Києві та низці областей України лунає повітряна тривога. Існує загроза атаки БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

«Київ — ворожий БпЛА на околицях міста», — йдеться у повідомленні.

Влада столиці закликала жителів терміново перейти в укриття.

Також ворожі ударні БпЛА зафіксовано на Чернігівщині. Вони летять курсом на південний захід.

Де є загроза атаки БпЛА

  • Група БпЛА на Київщині — курсом на південь та південний захід.

  • Група БпЛА на Полтавщині — курсом на південь.

  • Ударні БпЛА на Харківщині — курсом на південь.

  • Ворожі безпілотники також на заході Кіровоградщини — курсом на Миколаївщину.

  • Ударні дронів на Миколаївщині — курсом на північ.

Нагадаємо. напередодні, 25 червня, низці областей України загрожувала ворожа балістика.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie