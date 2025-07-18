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- Війна
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У Києві та в низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
У Повітряних Силах повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
В Києві та кількох областях України ввечері 18 липня оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про повітряну тривогу повідомляють і в КМДА.
Станом на 18 липня 19:40 карта повітряної тривоги виглядає так:
Нагадаємо, у ніч проти 16 липня 2025 року підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України активно виконували бойові завдання. Військові опублікували відео, як збивали ворожі «Шахеди» цієї ночі.