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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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472
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1 хв

У Києві та в низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

У Повітряних Силах повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У Києві та в низці областей оголосили повітряну тривогу

У Києві та в низці областей оголосили повітряну тривогу / © ТСН

В Києві та кількох областях України ввечері 18 липня оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про повітряну тривогу повідомляють і в КМДА.

Станом на 18 липня 19:40 карта повітряної тривоги виглядає так:

18 липня 19:40 карта повітряної тривоги / © alerts.in.ua

18 липня 19:40 карта повітряної тривоги / © alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня 2025 року підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України активно виконували бойові завдання. Військові опублікували відео, як збивали ворожі «Шахеди» цієї ночі.

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