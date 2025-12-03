ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
692
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

У Києві оголосили повітряну тривогу. БПЛА прямують на столицю з південного напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на пізній вечір 3 грудня фіксується рух ворожих безпілотників у бік столиці.

Де зафіксували рух БПЛА

  • Близько 22:40 БПЛА були зафіксовані, коли рухалися з Чернігівщини курсом на Київщину.

  • Пізніше (близько 22:54) безпілотники з’явилися у Бориспільському та Броварському районах, прямуючи в напрямку Борисполя.

  • Близько 23:00 БПЛА були зафіксовані в Обухівському районі Київщини (напрямок Обухів).

  • Останні повідомлення (23:09) вказують, що БПЛА на Київщині рухаються з півдня безпосередньо в напрямку міста Київ.

Станом на 23:16 карта повітряної тривоги в Україні має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги.

Карта повітряної тривоги.

Нагадаємо, Краматорськ та Дружківка (Донецька область) повністю залишилися без електропостачання внаслідок останніх ударів, завданих російськими військами.

3 грудня ввечері, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Кривому Розі.

Також повідомлялося, що росіяни скинули бомби на Слов’янськ, внаслідок чого є поранені діти.

Дата публікації
Кількість переглядів
692
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie