- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 692
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
У Києві оголосили повітряну тривогу. БПЛА прямують на столицю з південного напрямку.
У Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на пізній вечір 3 грудня фіксується рух ворожих безпілотників у бік столиці.
Де зафіксували рух БПЛА
Близько 22:40 БПЛА були зафіксовані, коли рухалися з Чернігівщини курсом на Київщину.
Пізніше (близько 22:54) безпілотники з’явилися у Бориспільському та Броварському районах, прямуючи в напрямку Борисполя.
Близько 23:00 БПЛА були зафіксовані в Обухівському районі Київщини (напрямок Обухів).
Останні повідомлення (23:09) вказують, що БПЛА на Київщині рухаються з півдня безпосередньо в напрямку міста Київ.
Станом на 23:16 карта повітряної тривоги в Україні має такий вигляд:
Нагадаємо, Краматорськ та Дружківка (Донецька область) повністю залишилися без електропостачання внаслідок останніх ударів, завданих російськими військами.
3 грудня ввечері, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Кривому Розі.
Також повідомлялося, що росіяни скинули бомби на Слов’янськ, внаслідок чого є поранені діти.