У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

Повітряна тривога / © tsn.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на пізній вечір 3 грудня фіксується рух ворожих безпілотників у бік столиці.

Реклама

Де зафіксували рух БПЛА

Близько 22:40 БПЛА були зафіксовані, коли рухалися з Чернігівщини курсом на Київщину .

Пізніше (близько 22:54) безпілотники з’явилися у Бориспільському та Броварському районах , прямуючи в напрямку Борисполя.

Близько 23:00 БПЛА були зафіксовані в Обухівському районі Київщини (напрямок Обухів).

Останні повідомлення (23:09) вказують, що БПЛА на Київщині рухаються з півдня безпосередньо в напрямку міста Київ.

Станом на 23:16 карта повітряної тривоги в Україні має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги.

Нагадаємо, Краматорськ та Дружківка (Донецька область) повністю залишилися без електропостачання внаслідок останніх ударів, завданих російськими військами.

3 грудня ввечері, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Кривому Розі.

Також повідомлялося, що росіяни скинули бомби на Слов’янськ, внаслідок чого є поранені діти.