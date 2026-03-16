У Києві в «Сенсі» відкриється виставка Ліберових і ДТЕК про найважчу зиму війни

У Києві відкриється фотовиставка Ліберових і ДТЕК про найважчу зиму війни

З 16 березня до 16 квітня у Києві в книгарні "Сенс" буде проходити виставка фотографів Костянтина та Влади Ліберових «До світла» про найскладнішу зиму під обстрілами.

«Проєкт “До світла” – це розмова про людей, завдяки яким країна проходить найскладніші періоди. Про тих, хто працює під обстрілами, відновлює міста після темряви і щодня повертає світло в українські домівки», – повідомили в команді ДТЕК.

Зазначається, що це друга виставка в межах проєкту ДТЕК. Вона представить нові роботи фотографів-документалістів Костянтина та Влади Ліберових і стане осмисленням зими, яку країна пройшла разом, попри масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру та складні погодні умови.

У ДТЕК наголошують, що зима 2026 року стала для України однією з найважчих за останні десятиліття: через російські обстріли та морози тисячі домівок залишалися без світла, тепла і води в найхолодніші дні, а малий і середній бізнес працював на межі зупинки, намагаючись адаптуватися до нових умов.

Експозиція “До світла / Into the Light” триватиме з 16 березня до 16 квітня у книгарні “Сенс” за адресою: вул. Хрещатик, 34. Упродовж виставки в книгарні можна буде придбати однойменну фотокнигу.

