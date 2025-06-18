У Києві збільшилась кількість загиблих після атаки РФ: Кличко уточнив дані

Наслідки влучання у Києві / © ДСНС

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Кількість жертв масованої ворожої атаки на Київ 17 червня зросла. Наразі підтверджено загибель 28 мешканців столиці.

Про це повідомив Віталій Кличко.

Рятувальники продовжують працювати на місцях руйнувань, розбираючи завали. Їм допомагають працівники столичних комунальних служб.

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Нагадаємо, станом на 16:00 було підтверджено загибель 27 людей.

Раніше повідомлялося, у ніч проти 17 червня росіяни вчергове атакували міста України. Київ, Одеса та Запоріжжя зазнали значних руйнувань і жертв серед мирного населення.

Кількість загиблих у Києві після масованої російської атаки 17 червня продовжує збільшуватися. Хоча вранці 18 червня мер столиці повідомляв про 22 жертви, Державна служба з надзвичайних ситуацій згодом уточнила дані, підтвердивши 28 загиблих.

Найбільше постраждав Солом’янський район, де російська балістична ракета прямо влучила у багатоповерхівку. З-поміж усіх загиблих, 23 жертви — це мешканці саме цього будинку, чий під’їзд був повністю зруйнований, а люди опинилися під завалами.

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Нагадаємо, в ніч проти 17 червня російські окупанти здійснили масштабний напад на Київ, застосувавши 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Наслідки цієї масованої атаки були зафіксовані у 27 різних локаціях міста.