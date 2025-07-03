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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Києві знову лунає повітряна тривога — що загрожує цього разу

Вкотре за день Києву загрожує атака БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві знову лунає повітряна тривога — що загрожує цього разу

У Києві 3 липня вкотре за день лунає повітряна тривога

У столиці України Києві 3 липня вкотре за день лунає повітряна тривога. Місту загрожують БпЛА з півночі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

«Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати до укриттів цивільного захисту», — закликали в КМДА.

Цього ж дня, 3 липня, у Києві та низці областей уже лунала повітряна тривога. В Повітряних силах повідомили, що тактична авіація РФ здійснила пуски КАБів по Сумській області. Також зафіксовано загрозу застосування балістики з Криму. Згодом у ПС закликали жителів Одеси пройти до укриттів.

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