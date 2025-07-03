- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 3429
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві знову лунає повітряна тривога — що загрожує цього разу
Вкотре за день Києву загрожує атака БпЛА.
У столиці України Києві 3 липня вкотре за день лунає повітряна тривога. Місту загрожують БпЛА з півночі.
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
«Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати до укриттів цивільного захисту», — закликали в КМДА.
Цього ж дня, 3 липня, у Києві та низці областей уже лунала повітряна тривога. В Повітряних силах повідомили, що тактична авіація РФ здійснила пуски КАБів по Сумській області. Також зафіксовано загрозу застосування балістики з Криму. Згодом у ПС закликали жителів Одеси пройти до укриттів.