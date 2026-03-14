У Києві знову оголосили повітряну тривогу
Столиці загрожують ворожі дрони.
У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
У КМВА закликають мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників з півночі.
Попередня повітряна тривога вночі 14 березня тривала у Києві 3 години 42 хвилини.
Нагадаємо, що вночі 14 березня російські війська завдавали ударів по Київській області. Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятьох поранених.
Росіяни здійнили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. Спочатку били ударними дронами, ближче до ранку — гіперзвуковими та балістичними ракетами.