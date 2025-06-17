- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 204
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві зросла кількість жертв російського удару по житловому будинку — ДСНС (фото)
Пошукові роботи на місці влучання у багатоповерхівку в Солом’янському районі не закінчуються.
У Києві внаслідок удару РФ по будинку в Солом’янському районі 17 червня станом на 23:20 деблокували ще трьох загиблих людей.
Про це заявили в ДСНС України.
«З-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще трьох загиблих осіб», — заявили в ДСНС.
Загалом за вказаною адресою рятувальники виявили тіла 11 людей.
Наразі роботи там тривають.
Нагадаємо, проти ночі 17 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ. Ворог випустив 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні.
В Солом’янському районі Києва ворог атакував дві багатоповерхівки. В одній — зруйновано під’їзд. Під завалами шукають людей. А на Позняках дрон влетів у житловий будинок.
Ввечері 17 червня з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Солом’янському районі рятувальники дістали тіло хлопця, на якого цілий день чекали батьки.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШАЛЕНИЙ БІЛЬ! 💔 НА СОЛОМ’ЯНЦІ ДІСТАЛИ ЩЕ ОДНЕ т*ло! Батьки ЧЕКАЛИ НА СИНА ДО ОСТАННЬОГО…
Читайте також