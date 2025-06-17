Удар по будинку в Солом’янському районі 17 червня / © ДСНС

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У Києві внаслідок удару РФ по будинку в Солом’янському районі 17 червня станом на 23:20 деблокували ще трьох загиблих людей.

Про це заявили в ДСНС України.

«З-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще трьох загиблих осіб», — заявили в ДСНС.

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У Києві різко зросла кількість жертв російської терористичної атаки 17 червня / © ДСНС

Загалом за вказаною адресою рятувальники виявили тіла 11 людей.

У Києві внаслідок удару РФ по будинку в Солом’янському районі 17 червня деблокували ще трьох загиблих людей / © ДСНС

Наразі роботи там тривають.

У Києві внаслідок удару РФ по будинку в Солом’янському районі 17 червня деблокували ще трьох загиблих людей / © ДСНС

Нагадаємо, проти ночі 17 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ. Ворог випустив 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні.

17 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ / © ДСНС

В Солом’янському районі Києва ворог атакував дві багатоповерхівки. В одній — зруйновано під’їзд. Під завалами шукають людей. А на Позняках дрон влетів у житловий будинок.

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17 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ / © ДСНС

Ввечері 17 червня з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Солом’янському районі рятувальники дістали тіло хлопця, на якого цілий день чекали батьки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШАЛЕНИЙ БІЛЬ! 💔 НА СОЛОМ’ЯНЦІ ДІСТАЛИ ЩЕ ОДНЕ т*ло! Батьки ЧЕКАЛИ НА СИНА ДО ОСТАННЬОГО…

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