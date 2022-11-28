У Ладижині на Вінниччині оголосили про надзвичайну ситуацію воєнного характеру: що сталось

У місті Ладижин Вінницької області оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Через обстріл російськими терористами ТЕС 18 тис. людей залишилися без опалення.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Надзвичайну ситуацію в місті оголосила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У Ладижині розгорнуть роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії.

"18 тисяч мешканців без теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі - це електроприлади. Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури", - повідомив Борзов.

Зараз у Ладижині працює штаб, щоб відновити теплопостачання міста. Також там розгортають додаткові пункти обігріву.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Росія від 10 жовтня масовано обстрілює нашу енергетичну інфраструктуру. Останній масштабний ракетний удар був 23 листопада. Тоді терористи випустили по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити.

Ладижинську ТЕС окупанти обстрілюють від 10 жовтня. Там зафіксовано значні руйнування.

Окупанти хочуть залишити українців без тепла та електрики під час холодної зими. Це робиться для того, щоб влада виконала ультиматуми Росії.

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