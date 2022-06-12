У Латвії окупантів оригінально привітали з Днем РФ: побажали поразки у війні проти України

У Латвії окупантів оригінально привітали з Днем РФ: побажали поразки у війні проти України

Латвійський міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс привітав громадян країни-окупанта з так званим Днем Росії, побажавши РФ поразки у загарбницькій повномасштабній війні проти України.

Крім цього, дипломат побажав росіянам відмовитися від імперських амбіцій.

Про це він написав у Twitter.

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“Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави”, — написав міністр.

Нагадаємо, парламент Латвії визнав війну Росії проти України геноцидом українців.

У Латвії наголосили, що це не перший акт геноциду українців росіянами, пригадавши Голодомор 1932-1933 років.

"Латвія засуджує всі злочини проти людства та геноцид і усвідомлює свій обов’язок визнавати, запобігати та вшановувати ці злочини, щоб гарантувати, що вони не повторяться. Високо цінує розслідування, розпочате Міжнародним кримінальним судом щодо військових злочинів, скоєних в Україні, і переконана, що всі, хто вчинив злочини проти людства та військові злочини, і хто несе відповідальність за їх вчинення або невиконання, будуть притягнені до відповідальності. Визнає, що Російська Федерація в даний час здійснює геноцид проти українського народу", - йдеться у постанові.

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