У Латвії почали збирати кошти на Bayraktar для українських Збройних сил

У Латвії розпочався збір коштів на придбання Bayraktar для потреб Збройних Сил України.

Збір коштів на Bayraktar триватиме місяць. На бойовий безпілотник необхідно зібрати 5 мільйонів євро. Вже вдалося зібрати майже €100 тисяч.

Збір грошей ініціював латвійський музикант Ральфс Ейланд, пише Delfi.

За його словами, кожен житель Латвії має можливість висловити підтримку Україні у війні, яку агресорка Росія розпочала 24 лютого. Крім того, наголошує музикант: латвійці можуть руками українців передати "вітання" російським окупантам.

До слова, подібні акції Bayraktar ЗСУ вже відбулися у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді.

Як повідомлялося, турецька компанія Baykar безкоштовно передасть українській армії "Байрактар", на який поляки збирали гроші. Натомість зібрані кошти передадуть на потреби України.

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