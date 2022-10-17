У Латвії попередили, що очікує Лукашенка у разі нападу Білорусі на Україну

Білоруський режим на чолі з диктатором Лукашенком разом із Росією вже бере участь у війні проти України.

Білорусь дозволяє Росії обстрілювати Україну зі своєї території, якщо Москві вдасться переконати Мінськ направити війська РБ воювати проти України, міжнародна ізоляція і санкції повинні бути посилені.

Про це заявив очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевич.

Рінкевич зауважив, що Лукашенко, який дозволяє росіянам використовувати територію Білорусі для атак на Україну, фактично вже воює проти України.

"Якщо білоруська армія братиме пряму участь в агресії, тоді ми повинні вдарити по Мінську за допомогою додаткових санкцій і міжнародної ізоляції. Найголовніше - більше зброї для України", - наголосив Рінкевич у Твіттері.

Що відбувається у Білорусі

Як відомо, Білорусь бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська. Звідти ж РФ запускає по Україні ракети.

За даними моніторингової групи "Білоруський гаюн", Олександр Лукашенко може постачати російським окупантам танки.

Українська розвідка вважає, що Путін намагається втягнути білорусів у війну проти України. Біля українського кордону перебуває 6 білоруських батальйонів.

Тим часом, у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ.

А Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Диктатор Білорусі заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі. 16 жовтня стало відомо, що Російська Федерація почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери для регіонального угруповання військ.

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