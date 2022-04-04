У Латвії відкрили виставку "Війна ближче, ніж ти думаєш": її організувала мешканка Маріуполя

У Латвії відкрили виставку "Війна ближче, ніж ти думаєш": її організувала мешканка Маріуполя

Виставку організували за підтримки латвійських волонтерів та українців.

Біля Будинку Конгресів в Ризі (напроти посольства Росії в Латвії) відбулося відкриття тематичної виставки "Війна ближче, ніж ти думаєш".

Виставка організована українкою Дар’єю Желєзновою – мешканкою м. Маріуполя за підтримки латвійських волонтерів та українців, які знаходяться в Латвії як тимчасово переміщені особи.

Про це повідомляє Посольство України в Латвії.

Основною ідеєю виставки є подолання стіни непорозуміння з тими, хто вважає, що війна в Україні далеко та не стосується їх.

На виставці демонструються фотографії різних міст України, які постраждали від російської агресії, що заперечує брехливу пропаганду Росії проте, що вони нібито не воюють проти мирного населення України і знищують виключно військові об’єкти.

Посол України звернувся до присутніх та наголосив, що Україна обов’язково переможе, а Росія, як країна-агресорка, яка вчиняє жахливі воєнні злочини в Україні, буде нести відповідальність за вбивства мирного українського населення, за знищення цивільної інфраструктури, за розбомблені будинки наших громадян.

Також посол подякував керівництву Латвії та представникам мерії Риги за підтримку та допомогу, яка надається тимчасово переміщеним особам в Ризі.

Виставка триватиме до 30 квітня 2022 року за адресою: Krišjaņa Valdemara iela, 5.

Нагадаємо, у столиці Канади біля посольства РФ влаштували акцію "порожніх візочків".

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