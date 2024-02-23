У Латвії зробили заяву про наступ російської армії

Швидкі наступальні маневри російської окупаційної армії малоймовірні, адже військо РФ немає таких величезних ресурсів. Втім, Москва спробує використати теперішню слабкість України у своїх інтересах.

Про це заявив командувач Земессардзе (Національної гвардії Латвії), бригадний генерал Каспарс Пуданс, повідомляє Delfi.

"РФ намагається використати теперішню слабкість України у своїх інтересах, проте швидкі наступальні маневри та удари малоймовірні, тому що Москва не має таких величезних ресурсів", - вважає Пуданс.

Латвійський військовий зауважує, що, можливо, РФ бачить можливість повернути собі ініціативу на тактичному і на стратегічному рівнях - оцінюючи, як довго Україна зможе протриматися і як довго триватиме підтримка союзників. Він також наголошує: в Кремлі розуміють, що здатність ЗСУ чинити опір залежить від підтримки Заходу зброєю.

На думку генерала, Росія намагатиметься рухатися вперед невеликими кроками і навіть, можливо, захопити якусь територію. Втім, головне для агресорки - не програти та не відступити.

Своєю чергою, Україна, переконаний Пуданс, зараз здатна вести лише оборонні дії, а для просування ЗСУ потрібні три компоненти: ширша мобілізація, більша підтримка з боку західних країн та нові тактичні оперативні рішення.

"Нове командування має шукати нові ідеї, тобто тактичні оперативні рішення, як не програти війну і, бажано, перемогти в ній. Єдиний спосіб виграти цю війну - це фізично знищити сили противника, якщо не на всій, то на більшій частині території. Враховуючи ресурси України, малоймовірно, що вона здобуде остаточну перемогу цього року", - наголосив Пуданс.

Він припускає, що українці можуть спробувати повернути собі стратегічну перевагу не на лінії фронту, а в тилу, на російській території, та завдати шкоди на окупованих територіях. З його слів, українці зацікавлені скоріше не в ударах по символічних об'єктах, а в завданні РФ оперативних втрат, - це один з козирів, який можна використати.

Нагадаємо, в інтерв'ю FoxNews президент Володимир Зеленський заявив, що Україна 2024 року планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ. З його слів, у протистоянні з такою країною, як Росія, навіть оборона – це велике завдання і виклик.

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