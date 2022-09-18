У лавах окупантів - конфлікт між армією РФ та "мобілізованими" з "ЛДНР": у розвідці назвали причину

Військові шпиталі Росії відмовляються лікувати так званих "добровольців", яких поранили на війні в Україні.

Про це інформує Головне управління розвідки.

За інформацією розвідки, у лавах окупантів збільшується кількість конфліктів між різними підрозділами через нерівність у ставленні з боку командування.

Один з батальйонів так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Збройне формування відправило своїх поранених до шпиталю в Ростові-на-дону.

Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим окупантам. Причиною відмови назвали відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування. Адже "Союз добровольців Донбасу" був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС – бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках російські лікарі посилаються на пряму вказівку командування.

Також назріває конфліктна ситуація між представниками армії РФ та примусово "мобілізованими" з території "ЛДНР". Росіяни під час відступу кидали "мобілізованих" на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу.

Крім того, серед особового складу окупантів обговорюється інформація про втрати під час втечі з Харківщини. Зокрема про те, що на території Харківської області ними було залишено понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЕ", "БМП-2", САУ та автомобілів. Зазначається, що найбільшу кількість техніки залишено у районі Балаклії на території ремонтної бази.

Раніше у розвідці розповіли, що в окупованій Горлівці практично не залишилося чоловіків через "мобілізацію", яку проводять росіяни.

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