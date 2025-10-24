У лавах Головного управління розвідки служить понад півтори тисячі жінок, - Буданов

© Associated Press

Про це розповів начальник ГУР Кирило Буданов у спеціальному зверненні до Українського жіночого конгресу.

“В умовах безпрецедентних викликів у нашій історії українські жінки беруть на себе відповідальність та лідерство в абсолютно різних сферах. І національна безпека - не виняток. Я з гордістю повідомляю, що в лавах головного управління розвідки служать понад півтори тисячі жінок. і їхня кількість постійно зростає”, - зазначив Буданов.

За його словами, в оперативних та бойових підрозділах жінки-розвідниці демонструють приголомшливі результати роботи, досягають професійних вершин, отримують належне визнання.

“Тотем нашої організації - сова із гострим мечем. Це мудра і смілива, озброєна жінка, безжальна до ворогів. Дякую всім жінкам, хто творить майбутнє України, вільної країни рівних можливостей”, - заявив начальник Головного управління розвідки.