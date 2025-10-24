ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

У лавах Головного управління розвідки служить понад півтори тисячі жінок, - Буданов

У лавах Головного управління розвідки служить понад півтори тисячі жінок, які демонструють приголомшливі результати роботи в оперативних та бойових підрозділах.

У лавах Головного управління розвідки служить понад півтори тисячі жінок, - Буданов

© Associated Press

Про це розповів начальник ГУР Кирило Буданов у спеціальному зверненні до Українського жіночого конгресу.

“В умовах безпрецедентних викликів у нашій історії українські жінки беруть на себе відповідальність та лідерство в абсолютно різних сферах. І національна безпека - не виняток. Я з гордістю повідомляю, що в лавах головного управління розвідки служать понад півтори тисячі жінок. і їхня кількість постійно зростає”, - зазначив Буданов.

За його словами, в оперативних та бойових підрозділах жінки-розвідниці демонструють приголомшливі результати роботи, досягають професійних вершин, отримують належне визнання.

“Тотем нашої організації - сова із гострим мечем. Це мудра і смілива, озброєна жінка, безжальна до ворогів. Дякую всім жінкам, хто творить майбутнє України, вільної країни рівних можливостей”, - заявив начальник Головного управління розвідки.

Дата публікації
Кількість переглядів
119
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie