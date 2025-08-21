У лавах морпіхів ЗСУ викрито "крота" ФСБ – спецоперація СБУ розкрила масштабну зраду

СБУ затримала зрадника / © Служба безпеки України

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила агента ФСБ у лавах Сил оборони: ним виявився командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти, що воює на південному фронті.

За матеріалами слідства, офіцер “зливав” російським спецслужбам геолокації підрозділу для коригування ворожого вогню, наводив удари по запасних командних пунктах та складах із боєприпасами, а також вербував інших військових для агентурної роботи на користь ворога.

Співробітники СБУ задокументували діяльність “крота”, провели заходи з безпеки для особового складу та локацій Сил оборони, а на фінальному етапі спецоперації затримали офіцера за місцем базування його підрозділу.

Під час обшуків вилучено “флешку” з таємною інформацією та два телефони для контактів із куратором з ФСБ. За даними слідства, агент був завербований через родичів з тимчасово окупованої Луганщини.

Слідчі в Миколаївській області повідомили офіцеру підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Раніше у Херсоні було затримано ворожого агента, який збирав розвідувальні дані для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).