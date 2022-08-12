У Лаврова назвали "фейком" поширену ж в РФ новину про відправку на війну в Україні найманців з КНДР

Відправка північнокорейських "добровольців" до "ДНР" та "ЛНР" не планується.

У міністерстві закордонних справ країни-агресорки Росії спростували "повідомлення у блогосфері", що диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито запропонував Кремлю відправити до 100 тисяч своїх військових на війну проти України.

Заступник директора відділу преси у МЗС РФ Іван Нечаєв заявив, що "це фейк", повідомило посольство РФ в КНДР.

"Ці повідомлення від початку і до кінця є фейком. Подібні переговори не ведуться і відправлення північнокорейських добровольців... не планується", – йдеться у повідомленні.

У посольстві РФ в КНДР також додали, що "для успішного виконання завдань спеціальної військової операції (ред. - війни проти України) цілком достатньо і російської армії та бойовиків ЛДНР".

Варто зазначити, що раніше ведучий ток-шоу на російському пропагандистському "Першому каналі" Ігор Коротченко заявив, що 100 тисяч північнокорейських "добровольців" готові взяти участь у війні, яку розв'язав Кремль в Україні, на стороні РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 170-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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