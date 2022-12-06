У Лаврова заявили, що не віддадуть контроль над захопленою ЗАЕС третій стороні

ЗАЕС має бути під контролем України, наголошують у Зеленського.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що країна-агресорка РФ, яка незаконно утримує під своїм контролем Запорізьку АЕС, не збирається передавати контроль над станцією будь-якій третій стороні в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї.

Про це представниця російського міністерства закордонних справ сказала пропагандистським росЗМІ.

Пропагандистка стверджує, що буцімто тільки Росія здатна забезпечити фізичну та ядерну безпеку ЗАЕС. Утім, слід зауважити, що саме російські окупанти регулярно і бомблять територію станцію, а на самій ЗАЕС розмістили свою техніку. Путінські війська постійно шантажують і своїми терористичними обстрілами ставлять під загрозу увесь світ.

"Про жодний вивід ЗАЕС із-під російського контролю чи передавання контролю над нею якійсь третій стороні не може бути й мови", - каже спікерка МЗС РФ.

Крім того, представниця МЗС РФ спростувала заяву генерального директора МАГАТЕ про те, що Україна та Росія "близькі до укладання угоди щодо ЗАЕС".

Своєю чергою, речник президента України Сергій Никифоров в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"заявляв, що ЗАЕС має перейти під контроль "Енергоатому" і бути підключена до української мережі.

"Запорізька атомна електростанція має перейти під контроль ДП НАЕК Енергоатом на самій станції не має бути сторонніх людей. Позиція щодо ЗАЕС незмінна. Станція має бути під контролем України і має бути повністю демілітаризована і підключена до української мережі. Це те, з чого ми виходимо", - наголосив Никифоров.

За словами Никифоров, інші умови можуть бути предметом обговорення з МАГАТЕ.

Ситуація на ЗАЕС

Місто Енергодар Запорізької області, де розташована ЗАЕС, окупаційні війська РФ захопили у березні і обстріляли саму станцію. Окрім того, що росіяни стягнули туди свою техніку, загарбники ще й розмістили в машинній залі енергоблока АЕС вибухівку та зброю.

Також читайте Звільнення Запорізької АЕС: коли і за яких умов окупанти підуть з Енергодара

Уперше в історії через цинічні атаки армії Путіна на ЗАЕС 25 серпня сталося повне відключення від енергомережі. На щастя, наслідків вдалося уникнути. Втім, до масштабної аварії на ЗАЕС може призвести пожежа, вибух або ураження снарядами, бомбами, ракетами.

Водночас, якщо на ЗАЕС станеться вибух або пожежа, постраждати може не лише Україна, а й десятки країн Європи, Близького Сходу та Азії. Фахівці попереджають, що у разі катастрофи на ЗАЕС наслідки будуть значно серйознішими, аніж під час аварії ЧАЕС.

Наприкінці жовтня Державна інспекція ядерного регулювання України дізналася про те, що Росія проводить незаконне будівництво на захопленій ЗАЕС. Однак Україна не має змоги дізнатися, що саме там відбувається. Тому Держатомрегулювання звернулася з відповідним проханням до МАГАТЕ.

Втім, в "Енергоатомі" заявляли, що путінські війська обмежують доступ експертам МАГАТЕ на Запорізьку АЕС після обстрілів.

Вчергове російські окупанти обстріляли ЗАЕС вранці, 20 листопада. Там зафіксували щонайменше 12 влучань. У Мережі показали наслідки обстрілів ЗАЕС.

МАГАТЕ заявила, що на території незаконно захопленої росіянами Запорізької АЕС у результаті було потужних вибухів пошкоджено обладнання.

Тим часом 27 листопада президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що зараз є ознаки того, що росіяни готуються покинути Запорізьку АЕС.

Своєю чергою, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія все ж покине Запорізьку АЕС. З його слів, окупанти планували повторити на нашій територію схему з Кримом: "прийти, обстріляти та шантажувати світ", проте МАГАТЕ виступило з проукраїнською позицією.

Утім, речник Путіна Дмитро Пєсков заперечує цю інформацію.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов попереджав, що російська армія під час відступу може вдатися до терактів, зокрема підриву житлових масивів або Запорізької АЕС, щоб остаточного вивести з ладу станцію та спровокувати техногенну катастрофу, звинувативши Україну.

Читайте також: