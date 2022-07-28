У легендарній Чорнобаївці знову масштабна пожежа і чути звуки детонації: відео

У легендарній Чорнобаївці Херсонської області у четвер, 28 липня, спалахнула масштабна пожежа.

Також на місці займання чути звуки детонації - ймовірно горить черговий російський склад боєприпасів.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

Про вибухи у Чорнобаївці місцеві жителі повідомили орієнтовно о 21:00. Люди стверджують, що після вибухів там спалахнула масштабна пожежа. Також чути звуки детонації.

Місцеві жителі вважають, що це можливо палає черговий російський склад боєприпасів. Наразі офіційної інформації про це немає.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що в легендарній Чорнобаївці ЗСУ ліквідували 12 російських офіцерів. Серед них - це російські генерали та полковники, які приїхали на південь України.

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