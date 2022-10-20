У лікарні Дніпра показали "ціну", яку сплачують бійці на війні

У лікарні Дніпра ТСН показали "ціну", яку платять бійці на війні.

Чимало захисників щодня доправляють з мінно-вибуховими та кульовими пораненнями. Медики роблять усе можливе, аби поставити бійців на ноги, адже вони прагнуть якнайшвидше повернутися до побратимів.

Балаклава з двома дірками - це тепер нагадування про диво, каже Олександр. “Це диво. Я був у балаклаві, у касці. І якось воно побіжно пробило. Вхід, вихід. У мене в голову нічого не потрапило. Якийсь ангел-охоронець мене врятував. Якісь сили - врятували мені життя і дали можливість далі боротися”, - каже боєць.

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Технолог промислового підприємства з Полтавщини у війську з серпня. Батько двох синів саме боронив наші позиції на Донеччині. Ворожі танки вкотре обстрілювали українських військових. Трьох поранило, та окупантів не пустили. “По нас працювали три танки. Десь метрів шістсот-сімсот. Отримав за метр від себе снаряд 152-й. Мене відкинуло і поранило в плече. Не даємо їм пройти весь час. Наступаємо. Наступаємо”, - розповідає він.

На передову з Литви, та ще й з третьої спроби, поранений Олексій, який останні сім років жив за кордоном. За два дні до повномасштабного вторгнення приїхав навідати маму та онуків. Втікати до Європи навіть не думав, заледве домігся, аби його - 56-річного підприємця - до війська взяли. “І “Гради”, і ракети - що хочеш. Кожен день. Немає такого дня, щоб не було обстрілів. Там танки, артилерія, авіація, а хлопці стоять. Будуть стояти! Багато поранених. Та повертаються всі”, - розповідає чоловік.

Під час обстрілу на Донеччині він дістав осколкове поранення в живіт, та готовий вже найближчим часом повернутися назад. Розповідає, останнім часом окупанти поводяться дивно. “Чумні, без бронежилетів ідуть, виходять в чорних спортивних костюмах. Ми не знаємо, що воно таке. Ідуть просто так на автомати. Їх дуже багато. Як сарана іде. Може “мобіки”, - розповідає Олексій.

А ще хоче побачитися з сином, який теж на передовій. Після п’яти років у французькому легіоні повернувся захищати Україну. “Це мій син. Моя гордість. Теж воює, як всі”, - каже чоловік.

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Литовські друзі допомагають зі спорядженням. Олексій каже, вже після перемоги повернеться до бізнес-життя.

Перемоги даються високою ціною, визнають медики. Поранених бійців рятують, попри втому та величезне навантаження, розповідає хірург Дмитро. “Шість годин остання операція була. Тяжке осколкові поранення у солдата після ракетного обстрілу. Понад шість годин тривала операція і брали участь близько восьми-десяти хірургів”, - розповідає він.

Медики кажуть, свій фронт тримають так само стійко і за кожного пораненого боротимуться до перемоги.

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