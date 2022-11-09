У лікарні Мелітополя "кадирівець" під наркотиками вистрілив в обличчя сусіду по палаті - Федоров

У міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів.
У лікарні в тимчасово окупованому Мелітополі "кадирівець" під дією наркотиків вистрілив в обличчя цивільному пацієнту.
Про це 9 листопада повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу "кадирівцю" у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя", - написав Федоров.
Мер Мелітополя зазначив, що тільки завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати. "Таке воно - життя в окупації. Повне жаху та смертельної небезпеки. Чекаємо на деокупацію!", - додав він.
Нагадаємо, раніше Федоров поінформував, що у мелітопольську лікарню приїжджають окупанти і займають вільні ліжка, щоб переночувати.
Варто зазначити, що росіяни перетворили тимчасово окупований Мелітополь на військову базу. У місті багато "вагнерівців", "кадировців" та російських військових. Вони зламують будинки та квартири мешканців, викрадають дітей і встановили свою техніку на городах та подвір'ях людей.
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