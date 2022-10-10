У лікарні на Луганщині окупанти поряд із хворими дітьми розмістили своїх поранених

Дітей не доліковують та виписують, щоб звільнити ліжкомісця для поранених окупантів, зокрема колишніх в'язнів-"вагнерівців".

Російські окупанти продовжують зазнавати на фронті значних втрат.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10 жовтня.

Так, станом на 9 жовтня, батальйонна тактична група противника від 150 мотострілецької дивізії, що діяла на Херсонському напрямку та складалась переважно з мобілізованих військовослужбовців, уже втратила понад 520 осіб загиблими.

На окуповані території, до місцевих лікарень, що використовуються загарбниками як шпиталі, додатково прибувають групи медпрацівників.

У дитячій лікарні одного з населених пунктів Луганщини, російські окупанти, поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Серед них і колишні в’язні, представники приватної військової кампанії “Вагнер”. Непоодинокі випадки, коли дітей не доліковують та виписують, щоб звільнити ліжкомісця.

В той же час, росіяни продовжують прикриватись цивільним населенням окупованих територій, як живим щитом. Так, в окремих навчальних закладах Ясинуватського району Донецької області, одночасно з навчальним процесом, продовжується розміщення військовослужбовців підрозділів окупаційних військ.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати.

Натомість українська авіація завдала 5 ударів по зосередженні озброєння та військової техніки РФ.

За останніми даними, внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня загинуло 11 осіб та травмовано - 89. Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків.