У лікарні перебувають понад 20 осіб, 7 тяжкопоранані: мер Кременчука про наслідки ракетних ударів

Роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів по торговельному центрі у Кременчуці триватимуть ще 2-3 дні.

У лікарні перебуває 7 тяжкопоранених людей. Усього госпіталізовано понад 20 осіб, а за медичною допомогою звернулося 57.

Про це 28 червня в ефірі телемарафону розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.

"Роботи будуть тривати ще близько 2-3 днів, тому що рятувальники лише сьогодні можуть зайти з технікою всередину. Площа торговельного центру була понад 10 тис. кв. м, і зараз не всі завали ще розібрані. На жаль, ми мусимо констатувати, що жертв може бути більше", - сказав мер.

Малецький наголосив, що у місті сьогодні буде оголошений триденний траур і буде проведено позачергову сесію міської ради, на якій буде виділено допомогу для лікування тих, хто постраждав внаслідок атаки російських окупантів.

Варто зазначити, що 27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавської області повністю зруйновано ТЦ. Наразі відомо про 18 загиблих, десятки постраждалих, 36 людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 125-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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