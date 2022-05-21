У лікарні Сєвєродонецька залишилися лише троє лікарів: ліків та продуктів вистачить на десять днів

У лікарні Сєвєродонецька залишилися лише троє лікарів: ліків та продуктів вистачить на десять днів

На стаціонарі у місцевій лікарні перебувають 20 пацієнтів.

У лікарні Сєвєродонецька Луганської області залишилися всього троє лікарів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на керівника КП "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" Романа Водяника.

"У нашому медичному закладі залишилися працювати усього три лікаря. Ще їм допомагають п’ять медсестер. На стаціонарі перебувають 20 пацієнтів. Багатопрофільна лікарня практично знищена росіянами. Поблизу корпусів залишається багато нерозірваних боєприпасів. Надаємо допомогу за можливостями медзакладу. Вчора змогли евакуювати сімох пацієнтів. Позавчора – 12 важкопоранених", - зазначив він.

За словами Водяника, медикаментами та продуктами харчування лікарня забезпечена приблизно на десять днів.

Нагадаємо, в МОЗ назвали кількість медичних закладів, які тимчасово перебувають під окупацією.

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