У лікарні Дніпра розповіли історії постраждалих через війну чоловіків: чекають на зустріч із коханими (фото)

У лікарні Дніпра розповіли історії постраждалих через війну чоловіків: чекають на зустріч із коханими (фото)

На них чекає довгий шлях реабілітації.

В обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі рятують постраждалих чоловіків через російську агресію з різних куточків України. До свята 8 березня вони мріють про кохання.

Про це 7 березня розповів генеральний директор медзакладу Сергій Риженко.

За його словами, чоловіки чекають на зустріч із коханими, всіма силами намагаючись встати з лікарняного ліжка.

"Владиславу 20, народився у Лисичанську. Тільки прийшов до тями, почав спілкуватися з дівчиною, яка має приїхати завтра, на 8 Березня", - написав лікар.

Ще один постраждалий - Олег. Він народився у Мінську, жив у Запоріжжі, отримав тяжке поранення у Волновасі.

"Криза минула. У Мечникова прийшов їхній порятунок. Попереду зустрічі із непередбачуваними продовженнями. А далі на них чекає довгий шлях реабілітації, де їхня кохана жінка грає найважливішу роль", - розповів Риженко.

Сергій Риженко

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