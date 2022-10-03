У Лимані дуже небезпечна ситуація, сапери проводять розмінування - речник ЗСУ

Під час відступу з Лимана на Донеччині російські загарбники залишили багато мін і розтяжок. Зараз сапери проводять розмінування міста.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Зачистили від загарбників саме місто, і звичайно, залишки їх ще десь бігають по околицях, їх зараз активно відловлюють. Але там тривають стабілізаційні заходи. В першу чергу, там зараз дуже небезпечна мінна ситуація. Окупанти залишили надзвичайно багато мін протипіхотних, так звані розтяжки, залишили міни-"пелюстки", які за листям не видно", - зазначив він.

Також, за його словами, багато закордонних журналістів хочуть потрапити до деокупованого міста, проте там наразі дуже небезпечно.

Нагадаємо, Гайдай розповів, куди втекли окупанти під час звільнення ЗСУ Лимана.

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