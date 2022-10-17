У Лимані ексгумували тіла 35 військових і 152 цивільних – є ознаки насильницької смерті

У звільненому від окупантів Лимані на Донеччині було ексгумовано тіла 35 військових та 152 цивільних, роботи досі тривають.

Про це повідомила пресофіцер поліції Донеччини Олександра Гаврилко на брифінгу в Media Center Ukraine.

"34 військових ЗСУ були ексгумовані на масовому захороненні в Лимані. За останню добу ми ексгумували тіло ще одного військовослужбовця, але це була окрема могила на території міста. Що стосується цивільних – наразі у нас 152 людини ексгумовано – це і на місцях масового захоронення, і в поодиноких могилах. Але ця цифра зростає, навіть зараз, поки ми з вами говоримо, кількість ексгумованих збільшується", - заявила Гаврилко.

За її словами, померлі отримали травми здебільшого внаслідок обстрілів та вибухів, проте є й тіла з ознаками насильницької смерті, експертиза триває.

Ексгумація тіл у Лимані

1 жовтня ЗСУ звільнили Лиман, піднявши в місті український прапор.

7 жовтня у Лимані та Святогірську розпочалася ексгумація та перепоховання тіл загиблих і померлих від час російської окупації.

За даними МВС, окупанти замінували майже усі місця масових поховань українців.

14 жовтня слідчі завершили ексгумацію на місці масового захоронення військовослужбовців ЗСУ в Лимані. Триває робота з ексгумації іншого братського поховання з цивільними.

14 жовтня у Лимані виявили тіла ще шести вбитих мирних мешканців.

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