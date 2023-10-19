У Лимані на Донеччині у військових ЗСУ невідомі викрали позашляховик: фото

Волонтер Андрій Бурахович розповідає, що автівка була дуже потрібна захисникам і просить усіх, хто її побачить, повідомляти йому.

У військових Збройних сил України невідомі угнали позашляховик. Це сталося у місті Лиман Донецької області.

Про викрадення у Facebook повідомив волонтер, киянин Андрій Бурахович, який 18 років займається ремонтом і експлуатацією джипів.

"Вночі у наших хлопців угнали машину. Місто Лиман, Донецька область. Розкидайте, будь ласка, людям, котрі в тих краях... Наскільки вона їм потрібна була, скільки ми в неї сил вклали і коштів", - зазначив Андрій.

Викрадений позашляховик / Фото: Андрій Бурахович / facebook.com

Волонтер оприлюднив світлини угнаної автівки, він просить, якщо хтось її побачить, набирати його за телефоном: 050 133 99 82

Нагадаємо, Андрій Бурахович зі своєю командою від 24 лютого 2022 року привезли з-закордону пару сотень машин, і кожна автівка проходила ретельну підготовку, і багато машин, в рази більше, ніж вони привезли самі, їм приганяють на ремонт та обслуговування.

Нагадаємо, станом на 18 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 290 680 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 630 військових. Дані уточнюються.

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