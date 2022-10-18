У Лимані поліція ексгумувала тіла 5 вбитих дітей: найменша дівчинка була 2021 року народження

Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок обстрілів окупантів.

У деокупованому Лимані на Донеччині поліція ексгумувала тіла п’ятьох дітей, вбитих росіянами.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За інформацією слідчих, чотирьох дітей виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала на власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів.

"Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених 2011 та 2012 років. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають", - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії в Лимані тривають два тижні. Це місце найбільшого масового поховання в деокупованій частині Донеччини.

Правоохоронці також вилучають тіла з одиночних захоронень у дворах і на городах.

Станом на ранок 18 жовтня загалом у Краматорському районі ексгумовано 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного мешканця. Серед цивільних – 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, стать 6 осіб – не встановлено.

Ексгумація тіл у Лимані

1 жовтня ЗСУ звільнили Лиман.

7 жовтня у Лимані та Святогірську розпочалася ексгумація та перепоховання тіл загиблих і померлих від час російської окупації.

За даними МВС, окупанти замінували майже усі місця масових поховань українців.

14 жовтня слідчі завершили ексгумацію на місці масового захоронення військовослужбовців ЗСУ в Лимані. Триває робота з ексгумації іншого братського поховання з цивільними.

14 жовтня у Лимані виявили тіла ще шести вбитих мирних мешканців.

Станом на 17 жовтня в деокупованому Лимані виявили 43 поховання. Померлі отримали травми здебільшого внаслідок обстрілів та вибухів, проте є й тіла з ознаками насильницької смерті, експертиза триває.

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