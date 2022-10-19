У Лимані поліція виявила "військову комендатуру" росіян (фото)

У Лимані тривають слідчо-оперативні заходи з виявлення місць, де росіяни незаконно утримували українців.

У деокупованому Лимані на Донеччині правоохоронці виявили місце дислокації так званої "військової комендатури" російських загарбників.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

В адміністративній будівлі одного з місцевих підприємств представники ЗС РФ та підконтрольні їм незаконні збройні формування облаштували так званий штаб. Там вони проводили фільтраційні заходи і оформлювали місцевим мешканцям фейкові документи на переміщення містом.

"Цивільних, які з будь-яких причин не пройшли "фільтрацію", примусово залучали до будівництва фортифікаційних споруд, розвантаження автомобілів з матеріальним забезпеченням, обладнання території колючим дротом тощо. Утримувались потерпілі по декілька днів у холодному підвалі, в нелюдських умовах", - йдеться у повідомленні.

Також у гаражах та боксах для ремонту техніки виявлено понівечені та розукомплектовані автотранспортні засоби, відібрані у місцевого населення.

"Крім того, про перебування підрозділів армії держави-агресора на цій території вказують мапи Донецької області з певними відмітками, залишки продуктів харчування, ліки російського виробництва, а також кинуті окупантами зброя і військова форма. Вилучені речі стануть речовими доказами у справах про вчинення військовослужбовцями РФ злочинів на території Донецької області", - розповіли правоохоронці.

Деокупація Лимана

Збройні сили України 1 жовтня звільнили від росіян Лиман у Донецькій області.

За даними МВС, окупанти замінували майже усі місця масових поховань українців.

Станом на 17 жовтня в деокупованому Лимані виявили 43 поховання. Померлі отримали травми здебільшого внаслідок обстрілів та вибухів, проте є й тіла з ознаками насильницької смерті, експертиза триває.

18 жовтня поліція ексгумувала у Лимані тіла п’ятьох вбитих дітей – найменша дівчинка була 2021 року народження.

Читайте також: