У Лимані сім'я священника УПЦ МП зустрічала окупантів з хлібом та сіллю (фото)

У Лимані сім'я священника УПЦ МП зустрічала окупантів з хлібом та сіллю (фото)

У нещодавно окупованому Лимані Донецької області сім’я священника УПЦ МП зустрічала російських військових з хлібом та сіллю. Священнослужителя раніше затримували правоохоронці через його сприяння терористам.

Йдеться про сім'ю священника місцевого Свято-Лаврентіївського храму Ксенії Петербурзької, що належить до УПЦ Московського патріархату.

Про це пише "Патріот Донбасу".

Видання також опублікувало скриншоти з відеозапису, на яких видно, що хліб-сіль окупантам вручає дружина настоятеля храму Ольга Фоменко. А її чоловік Сергій Фоменко обіймається з окупантами та благословляє їх.

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Зауважимо, що під час боїв за Лиман російська артилерія зруйнувала будинок цієї родини, проте вона з радістю зустріла загарбників.

За даними місцевих джерел, Фоменко підтримував бойовиків із угруповання Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), які діяли 2014 року в Красному Лимані та районі. Бойовики жили біля церкви, де їх годували. Поряд з храмом вони встановили і свій блокпост.

Священника навіть затримували правоохоронці через його сприяння терористам. Але це не призвело до жодних юридичних наслідків для Фоменка. Наразі невідомо, чи була відкрита щодо священнослужителя кримінальна справа за подіями 2014 року.

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Нагадаємо, раніше відомий своєю проукраїнською позицією священник УПЦ Андрій Пінчук, розповів, чи справді його церква має намір остаточно порвати з РПЦ та яким буде її майбутнє.

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