У Лимані та Святогірську на звільненій Донеччині з'явилося світло

Деокуповані населені пункти Донеччини повертаються до життя. Енергетики відновлюють електропостачання до населених пунктів.

У нещодавно звільнених Святогірську та Лимані на Донеччині з'явилася електроенергія.

Про це 15 грудня повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Лиман, Святогірськ вже зі світлом. В інших населених пунктах продовжують працювати ремонтні бригади. Роботи ускладнюються через замінування", — пояснив Тимошенко.

За його словами, на підконтрольних Україні територіях Донеччини, так само як і по всій Україні, працюють Пункти Незламності.

"Хтось тут навчається, хтось заряджає гаджети, хтось гріється", — каже заступник керівника ОП.

Тимошенко додав, що на Донеччині також працюють пункти безоплатної видачі дров для населення, — всі жителі деокупованих територій можуть скористатися цією опцією безкоштовно.

"Відвідали пекарню, яка забезпечує хлібом частину Донеччини та Харківщини. росіяни повністю розграбували підприємство — від обладнання до сантехніки, але важливо, що зараз тут вже працюють люди", — наголосив Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що у звільненому Лимані Донецької області після російської окупації не залишилось жодної вцілілої багатоповерхівки. Люди, що залишились у місті, місяцями живуть без води і опалення, розраховують на допомогу волонтерів. Ворог періодично обстрілює місто з артилерії.

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