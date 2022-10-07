У Лимані та Святогірську почалася ексгумація та перепоховання тіл загиблих і померлих в окупації (фото)

Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях.
У Лимані та Святогірську на Донеччині розпочали ексгумацію та перепоховання тіл загиблих і померлих під час російської окупації.
Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Мережі 7 жовтня.
У Лимані наразі виявлено два поховання. На одній ділянці – близько 200 могил. За попередніми даними, це одиночні могили, де поховані цивільні.
Друге поховання – це братська могила. У ній можуть бути як військові, так і цивільні. Точну їхню кількість ще належить встановити.
"Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі розпочнуть процес ексгумації. Прошу усіх утриматися від коментарів стосовно кількості похованих людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів", – закликав Кириленко.
Щодо Святогірська, то там на міському кладовищі перепоховали 21 тіло. Ці тіла належать загиблим в окупації цивільним.
"Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях", – зауважив очільник ОВА.
Він також поінформував, що всі тіла серед перепохованих 7 жовтня були ідентифіковані та "належним чином заховані в землю".
"Хай спочивають з миром. Рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя", – резюмував Кириленко.
Деокупація Донеччини
Нагадаємо, ЗСУ звільнили Святогірськ 12 вересня. Бійці зайшли до населеного пункту та почали знімати фото й відео. Згодом інформацію підтвердили в Нацгвардії.
ЗСУ звільнили Лиман 1 жовтня та підняли в місті український прапор. Наразі в Лимані триває масштабне розмінування, тож місцевих поки просять не повертатися додому.
5 жовтня журналісти "Громадського" повідомили, що в Лимані було виявлено понад 50 свіжих поховань, які з'явилися в період окупації. Росіяни рили траншеї та ховали там загиблих цивільних. Збирати тіла з вулиць змушували проукраїнських місцевих жителів.
Читайте також: