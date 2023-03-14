У Лимані затримали посадовицю "Укрпошти", яка пішла на співпрацю з окупантами

Жінка влаштувалась на роботу до окупаційної "адміністрації" та збирала інформацію на громадян.

Колишня посадовиця одного з відділень "Укрпошти" у Лимані добровільно пішла на співпрацю з російськими окупантами.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що жінка приєдналась до місцевої так званої "адміністрації" окупантів та збирала інформацію про громадян, яку передавала агресорам.

"Її призначили очільницею "відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення ДНР". Перебуваючи на "посаді" колаборантка збирала персональні дані громадян, які передавала російським окупантам. Примушувала пенсіонерів та пільговиків переводити соцвиплати під "російську юрисдикцію", - йдеться в повідомленні.

Після звільнення міста жінка спочатку намагалась переховуватись від правосуддя та навіть влаштувалась назад на роботу у "Укрпошту". Втім співробітники СБУ встановили факти колабораційної діяльності і затримали жінку.

У СБУ повідомляють, що на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ зібрала докази стосовно причетності колишнього проректора київського навчального медичного закладу, який був агентом російських окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що співробітники Служби безпеки України викрили громадянина Росії, який на території Львівської області проводив інтернет-агітацію, закликаючи до повалення державного устрою в Україні, а також підтримував російську агресію.

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